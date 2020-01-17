Москва, , 14:56 — REGNUM После признания руководством Ирана ответственности за сбитый на взлете из тегеранского аэропорта пассажирский самолет, вопрос компенсации родственникам жертв авиакатастрофы был делом времени. Это, в общем-то, общепринятая практика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя требования о компенсации пяти государств.

«Бывало даже, что государства, не признававшие свою ответственность, выплачивали компенсацию. Но было бы странно, признав ответственность, отказаться от выплат. Но, по всей видимости, такого не произойдет.

На компенсации от Ирана за гибель людей в сбитом украинском пассажирском Boeing претендуют пять стран, чьи граждане были на борту: Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.

Теперь будет важным согласовать размер такой компенсации. Часть из этих стран подписали Монреальскую конвенцию, которая регламентирует выплаты семьям погибших в авиакатастрофах с самолётами международных рейсов.

По этой конвенции размер компенсации семьям должен составить не менее 170 тыс. долларов США за каждого погибшего. Но Иран не входит в число стран, присоединившихся к Монреальской конвенции.

А по Варшавской конвенции, которую подписал Иран и ряд других стран, минимальная сумма компенсации составляет 8,3 тыс. долларов. Разница существенная, и по конкретным суммам компенсации предстоят сложные переговоры», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что компенсаций за сбитый в начале января под Тегераном украинский Boeing требуют у иранских властей пять государств.

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