Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону десятки жилых домов и социальные объекты остались без тепла из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 января.

Порыв теплотрассы, которая относится к ООО «Ростовские тепловые сети», произошёл на улице Пушкинской. В связи с аварией на объекте «временно ограничено теплоснабжение 34 жилых домов и шести социальных объектов».

Ликвидируют аварию три аварийные бригады в составе 15 человек и семи единиц спецтехники. Возобновить подачу тепла планируется до конца дня 17 января.