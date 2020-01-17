Уфа, , 14:45 — REGNUM Улицы района Сипайлово в Уфе затопило талыми водами. Соответствующее видео 17 января разместили пользователи в социальной сети.

По словам чиновников, вода образовалась из-за повышения температуры воздуха. В настоящий момент коммунальные службы города ведут расчистку ливневой канализации.

Пользователи социальной сети отмечают, что в случае понижения температуры вода превратится в лед и на улицах образуется настоящий каток.

Напомним, что 17 января в столице Башкирии зафиксирована теплая погода с температурой воздуха днем до плюс трех градусов тепла, ночью же в городе ожидается снижение температуры до одного градуса мороза.

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