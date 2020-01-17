Москва, , 14:35 — REGNUM Мужчину, который 15 января в деловом центре «Москва-Сити» взял заложника, отпустили на свободу в тот же день. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 15 января 2020 года. В заложники взяли консультанта по инвестициям, который якобы не захотел отдавать деньги. Мужчина завязал консультанту руки и уложил на пол, а сам взял в руки нож. После разговора с полицейским заложник был выпущен. Его увезли в отдел полиции, а позже выпустили, обязав явиться через несколько дней. Уголовное дело возбуждено не было.

Задержанный раскаялся в своем поступке и поблагодарил полицейского, убедившего его отпустить консультанта.

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