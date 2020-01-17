Велиж, , 14:28 — REGNUM Взрыв неустановленного взрывного устройства произошёл у крыльца дома жителя Велижа Смоленской области, водолаза Смоленского ГБУ «Пожарно-спасательный центр», вечером 16 января.

В результате погибла собака, поражающими элементами повреждены крыльцо и стены дома, сообщает телеграм-канал «Опер слил».

По информации портала Readovka, мужчина, возле дома которого прогремел взрыв, участвовал в передаче на федеральном канале, посвящённой скандальной пропаже подростка Влада Б., и заявил, в частности, что поиски мальчика велись недостаточно эффективно, также он заявил, что от руководства поступило указание «ничего не делать», при этом профессиональное оборудование у водолазов отсутствовало.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства, следователями и криминалистами СУ СК России по Смоленской области проводится тщательный и детальный осмотр. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в СУ СКР по Смоленской области.