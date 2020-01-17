Мурманск, , 14:02 — REGNUM 16 января в одном из гарнизонов Мурманской области произошло ЧП — военнослужащий по контракту получил огнестрельное ранение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Инцидент произошел в время стрельб. По предварительным данным, военнослужащий получил ранение мягких тканей плеча из-за нарушения требований безопасности.

В настоящее время командование Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года на Северном флоте при аналогичных обстоятельствах погиб контрактник.