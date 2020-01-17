Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM Несколько десятков человек, в том числе семьи с детьми, были эвакуированы из-за пожара в жилом доме по переулку Вагонному в Ростове-на-Дону. О этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Из-за угрозы распространения огня «из трёхквартирного дома и из близлежащих домов было эвакуировано 35 человек, среди них двое детей». Спасатели также уточнили, что площадь пожара составила 150 кв. метров. В тушении огня участвовало 72 человека и 19 единиц техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар вспыхнул в районе железнодорожного вокзала. В результате происшествия пострадали два человека.

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