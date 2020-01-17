Нефтекамск, Башкирия, , 13:59 — REGNUM Один человек погиб в дорожном происшествии с грузовиком «Урал» на трассе Дюртюли-Нефтекамск. Об этом 17 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла при сложных погодных условиях днем 16 января на 85 км трассы Дюртюли-Нефтекамск.

Столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2114, которым управляла 34-летняя жительница г. Агидель и грузовик «Урал», под управлением 59-летнего жителя Нефтекамска.

Отмечается, что водитель и 34-летний пассажир легковушки были госпитализированы с различными травами. А вечером того же дня пассажир легкового автомобиля скончался.

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