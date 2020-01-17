Ульяновск, 17 января 2020, 13:57 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на женщину и её малолетнюю дочь. Ему инкриминируют совершение разбоя, сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным правоохранителей, преступление было совершено 30 октября 2019 года в одной из деревень.
В тот же день подозреваемый был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении разбоя с применением насилия (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Мужчина взят под стражу, дело ушло в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновской области арестован 30-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на старушку. По данным полиции, злоумышленник проник в дом и похитил 17 тыс. рублей, мобильный телефон и алкоголь. В ходе разбирательств он сообщил, что часть похищенных сбережений потерял, другую часть отдал для погашения долга.
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