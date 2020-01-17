Москва, , 13:57 — REGNUM Иран, конечно, заплатит странам, граждане которых погибли при крушении Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя требования о компенсации пяти госудасртв.

«Тем самым исламская республика не только сохранит репутацию, но и покажет, что готова к переговорам с Западом. Сумма компенсаций это, конечно, вопрос. Финансовая теория гласит, что точкой отсчета в таких случаях является $2 млн.

Более интересно другое. Иран заявил, что накажет военных виновных в гибели пассажирского лайнера. Думаю, это в корне неправильно.

Военнослужащий совершил трагическую ошибку в сложной геополитической и военной ситуации. Любой, кто был в горячих точках, знает, что есть такое понятие «дружеский огонь».

Такое, к сожалению, бывает. Солдат честно исполнил свой долг. В этом нет его вины», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компенсаций за сбитый в начале января под Тегераном украинской Boeing требуют у иранских властей пять государств, сообщил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

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