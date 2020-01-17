Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве задержали подозреваемых в краже имущества на сумму 750 тысяч рублей из салона сотовой связи. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали двоих подозреваемых в краже мобильной электроники», — отметили в пресс-службе.

Полицейские остановили мужчин для проверки документов и отметили, что граждане заметно нервничали. В ходе осмотра рюкзака и сумки подозреваемых полицейские «обнаружили 15 дорогостоящих телефонов и четыре пары наушников, происхождение которых молодые люди пояснить не смогли. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в территориальный отдел полиции», — сказали в главке.

Установлено, что техника была похищена из салона сотовой связи в Шипиловском проезде. Один из подозреваемых ранее работал в данном салоне и после увольнения оставил себе комплект ключей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемых заключили под стражу. Следствие устанавливает причастность мужчин к другим похожим эпизодам.