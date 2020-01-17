Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM Из-за утреннего анонимного сообщения о минировании временно приостановлена работа Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону. Сотрудников вывели из здания, расположенного на площади Карла Маркса.

По некоторым данным, информация об угрозе взрыва поступила утром 17 января. ИА REGNUM отмечает, что в этот же день несколько районных судов получили такие «анонимки» и приостановили работу.

О наличии или отсутствии взрывчатых веществ на объекте информации пока нет. В здании суда работают сапёры и сотрудники правоохранительных органов.