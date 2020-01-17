Пхаджу, Южная Корея, , 13:37 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, три туши кабанов были обнаружены 16 января в окрестностях города Пхаджу, две туши — в окрестностях уезда Хвачхон, еще две туши — в окрестностях уезда Чхольвон.

Специалисты отмечают, что это 27-й случай обнаружения трупов животных в районе Пхаджу, 7-й случай — в районе уезда Хвачхон и 19-й случай — в районе уезда Чхольвон.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до восьмидесяти одного.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.