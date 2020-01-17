Берген, Норвегия, , 13:20 — REGNUM Российский рыболовный траулер «Бухта Наездник», который в сентябре минувшего года загорелся, а потом был притоплен в норвежском порту Тромсе, отбуксируют в корабельный док в Бергене. Об этом 16 января сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Также сообщается, что для буксировки траулера в порт Тромсе прибыли два буксира, которые в 14:00 (16:00 мск) начали операцию по буксировке судна.

Отметим, ранее, в декабре минувшего года, стало известно, что траулер «Бухта Наездник» полнят из воды и готовится к транспортировке на место разделки.

Напомним, пожар на траулере «Бухта Наездник» начался 25 сентября 2019 года и через день, когда его не удалось потушить, было принято решение о подтоплении судна, чтобы его потушить. Все 29 членов экипажа траулера эвакуировались с корабля на берег, а затем отправлены домой. Судно было застраховано.