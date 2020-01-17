Михайловск, Ставропольский край, , 13:17 — REGNUM Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Михайловске на Ставрополье. Ребенок доставлен в больницу с травмой головы и переломом ноги, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла накануне после полудня на одной из улиц города. Несовершеннолетний пешеход без сопровождения взрослых переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя «зебра» находилась неподалеку. В этот момент на него наехал автомобиль Hyundai Getz.

За рулем иномарки находилась 32-летняя местная жительница, которая за последние два года несколько раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП и степень ответственности его участников.

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