Уфа, , 13:17 — REGNUM Сосулька упала на пенсионерку в Уфе. Об этом 17 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о несчастном случае на ул. Первомайской, 82, поступила на пульт спасателям днем 17 января.

Отмечается, что жительница Уфы 1948 года рождения была доставлена в больницу. После оказания ей помощи, женщину отпустили домой.

По информации спасателей, из-за установления в Башкирии погоды с перепадами температур, в Уфе участились случаи схода снега и наледи с крыш домов. Спасатели рекомендуют быть очень внимательными, проходя мимо зданий.

Напомним, что за прошедшие сутки в Уфе от падения наледи и снега с крыш были повреждены три автомобиля.

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