Найроби, , 13:13 — REGNUM Один человек был застрелен и десятки ранены после столкновения демонстрантов с полицией в кенийском районе Кашарани, к северо-востоку от столицы Найроби. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, уже четыре дня разгневанные демонстранты жгут шины, сбрасывают мусор и блокируют все дороги в пригороде. Они протестуют против плохого состояния главной дороги в этом районе, отмечают репортеры.

По их словам, из-за состояния дороги жители районы вынуждены ходить на большие расстояния на работу и в школу пешком. Из-за протестов в районе также были закрыты все предприятия. Местные жители обвинили лидеров в том, что они стремятся получить политический капитал из этой проблемы, но не могут исправить ситуацию.

«Вместо того, чтобы починить дороги… власти направляют сюда канистры с водой и сотни полицейских, которые запугивают местных жителей, цитирующих конституцию. Настанет день, и сыновья низших божеств восстанут, и это доставит беспокойство», — заявил один из протестующих в Твиттере.

По словам местных жителей, четыре человека были застрелены полицией, которая использовала слезоточивый газ и водяные пушки для подавления протеста. Однако в полиции отрицают это, заявляя, что ведут расследование только одной смерти после столкновений местных жителей с полицией.

Депутат от области Кашарани Мерси Гакуя подтвердила смерть 20-летнего протестующего, добавив, что он и его сторонники защищали законные интересы местных жителей.