Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM В Екатеринбурге временно закрыт ледовый городок на Площади 1905 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В целях безопасности посетителей, администрация Ледового городка приняла решение о временном закрытии объекта с 14.20 до 10 часов утра субботы, 18 января», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 января в городке рухнула ледяная стена. Пострадавших и жертв удалось убежать. Посетителей эвакуировали из городка.

Отметим, сейчас на Урале плюсовая температура. Это и привело к обрушению стены. В Челябинске на 17 января запретили кататься с горок в главном городке на Площади Революции. Впрочем, 18 января на Урале похолодает, и посещать новогодние городки станет безопасно.

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