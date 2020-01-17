Горно-Алтайск, , 12:51 — REGNUM На двух участках трассы «Чуйский тракт» в Республике Алтай сошли лавины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления дороги «Алтай», инцидент произошёл 17 января.

Примерно в 15 часов дня на дорогу в районе села Камлак сошло около 80 кубометров снега. Спустя полчаса лавина сошла уже на подъезде к столице региона Горно-Алтайску. Сообщается, что пострадавших в результате нет.

«Специализированная техника оперативно выехала на место, в течение ближайшего часа дорожники обеспечат проезд в реверсивном режиме по одной полосе», — отметили в управлении.

Полностью дорогу расчистят от снега после пропуска машин.

Напомним, в эти дни на территории республики штормит. Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 января и сутки 18 числа ветер здесь усилится до 20 м/с, а по высокогорью — до 32 м/с. По всей территории ожидается небольшой, в отдельных умеренный снег.

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