Омск, , 12:46 — REGNUM Следствие устанавливает причины ДТП с маршрутным микроавтобусом в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в региональном следственном управлении СКР.

По информации о ДТП, в результате которого в больницу обратились 14 пассажиров маршрутного такси, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днём 15 января на 22 км трассы Омск-Красноярка 30-летний водитель автомобиля КамАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №426 «п.Береговой — ул. Бархатовой».

В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 14 человек, в том числе двоих 17-летних. Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом.