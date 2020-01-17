Самара, , 12:48 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом района Кинельский подозревают в получении взятки в Самарской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, летом 2018 года подозреваемый получил от гражданина взятку в 25 тысяч рублей. Следователи считают, что за эти деньги мужчина пообещал незаконно изготовить рабочий проект архитектурного решения жилого дома и выдать разрешение на его строительство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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