Белгород, , 12:45 — REGNUM Установлена личность водителя такси, который провёз на капоте мужчину в центре Белгорода, сообщили 17 января в пресс-службе регионального УМВД. На нарушителя составили протокол, а он сам подал встречную жалобу в полицию.

По предварительным данным, 16 января в районе перекрёстка улиц Вокзальная и Славы между водителем автомобиля Renault Logan 1978 года рождения и водителем автомобиля Volkswagen 1993 года рождения произошёл конфликт. В результате управлявший Volkswagen мужчина бросился на капот, и таксист провёз его несколько метров.

В отношении водителя Renault составлен административный материал. В то же время он сам обратился в полицию с заявлением о повреждении оппонентом лобового стекла его автомобиля. По данному факту назначена проверка.

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