Новоалтайск, Алтайский край, , 12:33 — REGNUM В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помимо аварии, случившейся на Павловском тракте (пострадали 15 автомобилей, погибли двое человек), на втором километре Правобережного тракта произошло ещё два дорожно-транспортных происшествия.

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«Из-за нулевой видимости в настоящее время нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств. Сотрудники ГИБДД Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района переведены на усиленный режим службы. Экипажи обеспечивают безопасность дорожного движения на аварийных участках и оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложных дорожных условиях», — сказано в официальном сообщении ГУ МВД по региону.

Между тем в социальных сетях сообщают, что около села Санниково (Первомайский район) столкнулось 20 машин.

Известно, что сейчас въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно серьезное ДТП произошло 17 января в Адыгее. Сильный туман под Краснодаром 17 января стал причиной массового ДТП в районе города Адыгейска на трассе М-4 «Дон». Здесь столкнулись сразу порядка 20 машин и двое человек погибли.