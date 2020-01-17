Новочеркасск, Ростовская область, , 12:27 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области существовала угроза массового отравления учеников одной из школ и пациентов местной больницы. Комплексные обеды поставщик изготавливал в антисанитарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, составляющие угрозу жизни и здоровью граждан», — уточнили в ведомстве.

Инспекция была проведена после того, как на нарушения обратило внимание одно из местных интернет-изданий. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.