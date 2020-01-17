Элиста, , 12:15 — REGNUM Прокуратура Калмыкии сумела добиться реального срока для заместителя главы администрации города Элисты — Бадма Манджиев отправится на два года в исправительную колонию, сообщили 17 января в прокуратуре Республики.

Приговор в отношении Манджиева суд вынес в начале декабря 2019 года. Он был признан виновным в получении взятки в сумме 320 тыс. рублей — деньги переводились на банковские карты чиновника и его дочери и предназначались за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в Элисте, а также за ускорение оформления права пользования земельными участками и выдачу разрешения на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Изначально гособвинение, как сообщало ИА REGNUM, требовало для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок семи лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 3,2 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на пять лет. Однако суд тогда назначил чиновнику наказание, не связанное с лишением свободы — штраф в 1,7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Прокуратура обжаловала этот приговор как слишком мягкий.

«Апелляционная инстанция, соглашаясь с выводами о виновности экс-чиновника, посчитала его действия в получении денежных средств путем обмана мошенническими, назначила реальное наказание, как того требовал прокурор, определив отбывать наказание в исправительной колонии на два года», — сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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