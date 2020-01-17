Барнаул, , 12:12 — REGNUM В связи с сильной метелью в Алтайском крае пришлось закрыть девять трасс. По данным дорожных служб, в настоящее время прекращено движение видов транспорта по таким направлениям, как: «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан», «Алейск-Чарышское», «Алейск — Петропавловское — Смоленское», «Горняк — Староалейское», «Поспелиха — Новичиха — Волчиха, в границах Новичихинского района», «Леньки-Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района», «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до с. Родино», «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Рубцовска дос. Новоегорьевское, от Змеиногорска до Рубцовска)», «Новоегорьевское-Титовка-Новичиха».

Массовое ДТП под Барнаулом Цитата из группы Барнаул 22

Кроме того, на трассе А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погодные условия уже спровоцировали несколько массовых ДТП в регионе. Одно из них произошло под Павловском. Там погибли два человека, пострадало 15 машин. И ещё одно дорожное происшествие случилось у села Санниково. Там, по словам очевидцев, тоже пострадали не менее 10 машин.

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Крупное ДТП суд участием 25 автомобилей произошло под Адыгейском.

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