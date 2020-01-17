Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростове-на-Дну в отношении ветеринара возбуждено уголовное дело. Специалиста подозревают в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи полагают, что мужчина требовал от бизнесменов, занимающихся реализацией продуктов животноводства, деньги за «покровительство» и неприменение к ним меры ответственности в случае выявления каких-либо нарушений». Общая сумма взятки превысила 180 тыс. рублей. Ветеринарный врач арестован.

ИА REGNUM ранее сообщало о задержании нескольких сотрудников регионального управления ветеринарии. Ветврачи, по неофициальным данным, получили от представителя одной из фирм взятку за оформление необходимых документов.

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