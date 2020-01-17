Абакан, , 12:08 — REGNUM Мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за убийство женщины в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в Главном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, бездомный проживал в подвале дома на улице Пролетарской в Абакане. Вечером 1 сентября он познакомился с женщиной и привёл её к себе.

Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент женщина высказалась в адрес обвиняемого грубой нецензурной бранью. Разозлившись, мужчина взял топор и дважды ударил женщину по голове. Затем он ударил её рукой по шее.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Злоумышленник перенёс её тело в другую комнату подвала и укрыл покрывалом, после чего лёг спать. На следующий день мужчина скрылся.

В ходе следствия он полностью признал свою вину и сейчас содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

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