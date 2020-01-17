Уфа, , 12:11 — REGNUM Бывшего чиновника администрации Кировского района Уфы обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Об этом 17 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, осенью 2016 года обвиняемый изготовил поддельные распоряжения администрации Искинского сельсовета, согласно которым его родственнице предоставлялись земельные участки общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

На основании фиктивных документов за женщиной было зарегистрировано право собственности на указанные земельные участки. В результате муниципалитету был причинен ущерб в размере шести миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Сообщается, что чиновник был освобожден от занимаемой должности и уволен с муниципальной службы.

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