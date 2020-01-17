Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Чебоксарах арестован 39-летний мужчин, которого подозревают в убийстве 55-летнего знакомого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии, орудием убийства стали бутылка водки и нож.

Следствие полагает, что днём 12 января 2020 года злоумышленник пригласил в гости свою подругу и 55-летнего знакомого, которых попросил помочь перестелить линолеум. Здесь они устроили застолье, в ходе которого между мужчинами возникла ссора.

«Злоумышленник ударил гостя пустой бутылкой из-под водки по голове, а затем нанес не менее семи ударов кулаками по телу. После того, как потерпевший упал на пол, обвиняемый ударил его кухонным ножом в спину», — полагают в ведомстве.

После происшествия мужчина и его знакомая покинули квартиру. Когда злоумышленник вернулся в квартиру утром 13 января, потерпевший был ещё жив. Но прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти горожанина.

Чебоксарца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ведомстве отмечают, что обвиняемый вину признал, в содеянном раскаивается. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были возбуждены уголовные дела по двум убийства, которые совершены в Чебоксарах и Марпосаде. В обоих случаях фигурантками стали женщины: обе, как полагает следствие, ударили потерпевших ножом в грудь.

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