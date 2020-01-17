Элиста, , 12:05 — REGNUM В Калмыкии в суд передано уголовное дело о нападении на сотрудника полиции — в совершении преступления обвиняется 31-летний жителя поселка Иджил Октябрьского района, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Калмыкия. Дело было возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, ночью 2 октября 2019 года обвиняемый, находившийся в этот момент в нетрезвом виде, в помещении стационарного поста полиции ударил полицейского в лицо — головой и кулаком. Причиной гнева стало задержание нетрезвого гражданина.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК.

Между тем, следственными органами Калмыкии возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти — командира ОППСП МО МВД России «Городовиковский», находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, оскорбил нетрезвый местный житель.