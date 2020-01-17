Улан-Удэ, , 12:03 — REGNUM В Бурятии выставили на продажу учебное заведение вместе со всеми учителями и учащимися. Объявление об этом появилось на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

«Продам гимназию №14. Прекрасные ученики и учителя, хороший ремонт, одна из лучших школ нашего города. Хороший бассейн, два спортзала, 60 кабинетов. В общем, хорошая школа», — написал автор объявления.

Купить «хорошую школу» предлагалось за 15 млн рублей.

Журналисты сайта Infpol связались с продавцом и выяснили, что им является один из учеников, а объявление оказалось своеобразной шуткой. К слову, спустя некоторое время объявление на сайте стало недоступным.

Напомним, в Красноярском крае ранее выставили на продажу ферму вместе с людьми. Как сообщало ИА REGNUM, объявление было далеко не шуточное и вызвало волнение среди жителей. Хозяин позже уточнил, что продаётся уставный капитал предприятия.

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