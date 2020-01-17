Иваново, , 11:59 — REGNUM Очередной межрегиональный канал поставки наркотических средств перекрыли сотрудники УФСБ России по Ивановской области, канал действовал на территории нескольких субъектов Центрального федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Правоохранители задержали двоих жителей Ивановской области, 1986 и 1994 годов рождения, у них было изъято более трёх килограммов наркотиков. По данным УФСБ, задержанные работали от одного из «интернет-магазинов», который торговал запрещёнными веществами в регионах ЦФО.

«Следственным отделением УФСБ возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, составляет пожизненное лишение свободы», — уточнили в ведомстве.