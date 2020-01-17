Барнаул, , 11:49 — REGNUM Метель спровоцировало массовое ДТП на трассе между Павловском и Барнаулом. Как сообщают участники группы «Барнаул22» в ОК, столкнулись больше десяти машин.

Массовое ДТП на Павловском тракте в Алтайском крае Цитата из группы Барнаул 22 в ОК

Свидетели происшествия сообщают, что есть погибшие.

Напомним, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в Алтайском крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Помимо этого, порывы ветра могут достигать 25—30 метров в секунду. В регионе перекрыто несколько трасс.

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