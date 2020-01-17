Под Барнаулом в метель столкнулось больше 10 машин
Барнаул,
17 января 2020, 11:49 — REGNUM Метель спровоцировало массовое ДТП на трассе между Павловском и Барнаулом. Как сообщают участники группы «Барнаул22» в ОК, столкнулись больше десяти машин.
Массовое ДТП на Павловском тракте в Алтайском крае
Цитата из группы Барнаул 22 в ОК
Свидетели происшествия сообщают, что есть погибшие.
Напомним, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в Алтайском крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Помимо этого, порывы ветра могут достигать 25—30 метров в секунду. В регионе перекрыто несколько трасс.
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История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.