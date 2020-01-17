Новосибирск, , 11:49 — REGNUM Прокуратура подключилась к проверкам по факту убийства девятилетней девочки в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Новосибирске мать подозревается в убийстве своего ребёнка. По данным следствия, она задушила свою девятилетнюю дочь и затем выпала из окна 8-го этажа. Сейчас подозреваемая находится под наблюдением врачей.

Читайте также: В Новосибирске мать подозревается в убийстве девятилетней дочери

«В Калининском районе прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области. — По результатам проверки прокуратура оценит полноту принятых органами системы профилактики мер по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. О результатах прокурорской проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно».