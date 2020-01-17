Киров, , 11:43 — REGNUM В отношении матери 3-летней девочки, которая провела несколько дней в закрытой квартире в Кирове без еды и воды, вынесен приговор. Она проведет 13 лет в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кировской области.

Отмечается, что ребенок был оставлен в квартире 13 февраля 2019 года, а 20 февраля погибшую девочку обнаружили с признаками обезвоживания, голодания и переохлаждения организма.

Суд признал женщину виновной, а также присоединил неотбытое наказание по ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Также ей назначен штраф в размере 7 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально дело было возбуждено по ст.105 УК РФ («Убийство»).

22-летняя мать девочки ушла из дома 13 февраля к своей подруге. Она заперла дочь дома и отключила в квартире воду. Еды в квартире также почти не было. Уполномоченный по правам человека Кировской области Владимир Шабардин отметил, что смерть девочки была страшной — она умирала медленно из-за обезвоживания и отсутствия еды.

Матери предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. В отношении женщины была назначена амбулаторная психиатрическая судебная экспертиза с целью определения ее психического состояния.

В ходе опроса соседей и подруг матери ребенка ранее выяснилось, что она неоднократно говорила о желании отдать девочку в соответствующие социальные учреждения.

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