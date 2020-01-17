Дюртюли, Башкирия, , 11:45 — REGNUM Гражданина Таджикистана осудили в Башкирии за посягательство на жизнь полицейского и покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в сентябре 2019 года 25-летний обвиняемый в гаражном кооперативе г. Дюртюли прятал наркотики в тайники. При этом он находился под оперативным наблюдением полицейских.

При задержании обвиняемого, он попытался скрыться. При этом он нанес несколько ранений стражу порядка. Обвиняемого задержал коллега пострадавшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ст. 317 УК РФ.

Отмечается, что Верховный суд Башкирии приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденным и его адвокатом данный приговор суда был обжалован. При этом в апелляционной жалобе было указано, что осужденный не знал о том, что раненый являлся полицейским.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в г. Нижний Новгород оставил приговор в силе, поскольку посчитал, что данные доводы не обоснованными.

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