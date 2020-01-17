Новосибирск, , 11:41 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Её подозревают в убийстве девятилетнего ребёнка. Дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В ходе следствия установлено, что накануне утром, 16 января 2020 года, женщина задушила свою дочь и затем выпала из окна 8-го этажа. Она была доставлена в больницу с различными травмами. Сейчас подозреваемая находится под наблюдением врачей, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве. — Расследование продолжается».