Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Злоумышленники, начавшие в конце ноября 2019 года терроризировать учреждения Санкт-Петербурга сообщениями о «заминированиях», пообещали делать это вечно и прислали в пятницу, 17 января, очередные письма с угрозами. Из-за них вновь эвакуируются и проверяются районные суды и школы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«С утра были эвакуированы, но уже вернулись к работе Красногвардейский, Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Сестрорецкий и Ленинский районные суды. Дзержинский эвакуируется», — пояснили в пресс-службе.

В своем письме с угрозами, помимо судов, авторы указали более 80 общеобразовательных учебных заведений и один детский дом. А в конце письма «минёры» написали слова из текста песни группы «Наутилус»: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Как и в предыдущие разы, для своего адреса отправителя автор угроз использовал транскрипцию фамилию Малафеев.

Речь идет о Константине Малафееве — предпринимателе, учредителе благотворительного фонда Василия Великого, который с 2014 года оказывает помощь Донбассу. Кроме того Малофеев является директором группы компаний «Царьград», заместителем патриарха Кирилла во Всемирном русском народном соборе, входит в попечительский совет «Лиги безопасного Интернета». С конца ноября злоумышленники требуют с него 120 биткоинов или, по расчетам на 17 января 2020 года, более 66,1 млн рублей.

Добавим, что днем ранее, 16 января, сообщения о минировании получили 1758 объектов, среди которых были 404 детских сада и пять родильных домов, а также 1140 магазинов сети «Магнит» и «Пятерочка». По данным агентства «Оперативное прикрытие», для осмотра и проверки на наличие опасных предметов и веществ были задействованы 736 сотрудников МВД, было эвакуировано 40 955 человек. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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