Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии в ходе спецопераций изъято почти 90 кг гашиша и других наркотических средств, которые были приготовлены к продаже через интернет-магазин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Оперативное наблюдение за двумя местными жителями велось с лета 2019 года. Правоохранители установили, что они приобретают наркотики в Московской области, и задержали их при возвращении в Чувашию с партией гашиша в размере 300 граммов. Совместно с ГУНК МВД России были продолжены мероприятия по выявлению остальных участников организованной группы, связанной с оптовым интернет-магазином.

«В сентябре 2019 года задержаны четверо жителей подмосковных городов Пушкино, Истра и Химки. В автомобилях и квартирах подозреваемых, а также в тайниках-закладках в лесных массивах изъято около 90 кг гашиша и других наркотиков», — говорят в чувашской полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Четверо подозреваемых арестованы, один находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в 2013 году были перекрыты каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ в Чувашию из Испании и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на наркопреступления в Чувашии стали чаще идти подростки, в том числе приезжающие из других регионов. Так, в декабре 2019 года в республике завершили расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Марий Эл, в том числе 16-летней девушки, которых обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Чувашии.