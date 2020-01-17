Донецк, 17 января 2020, 11:39 — REGNUM Боевики украинских формирований установили порядка 20 противотанковых мин в районе пропускного пункта «Гнутово» на юге ДНР, сообщили 17 января в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Кроме того, разведка народной милиции ДНР зафиксировала украинскую боевую машину пехоты в селе Кодема к северу от Горловки.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские формирования обстреляли четыре населённых пункта на территории ДНР.
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