Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Из-за тумана рейсы из Ростова-на-Дону в Симферополь и Краснодар пришлось отменить. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло международного аэропорта «Платов».

Борт авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в Крым вечером 16 января, затем время отправки самолёта было скорректировано. Как следует из информации, размещённой на онлайн-табло «Платова», рейс отменён.

Кроме того, был отменён рейс в Краснодар. Самолёт авиакомпании Belavia должен был вылететь в аэропорт «Пашковский» ранним утром 17 января.

ИА REGNUM ранее сообщало, что семь авиарейсов на прилёт и вылет задерживаются из-за тумана в аэропорту Симферополя.