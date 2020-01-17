Манила, , 11:26 — REGNUM Из-за извержения вулкана Тааль, находящегося в филиппинской провинции Батангас, для местных жителей перекрыт доступ в 14 городов. Об этом 17 января сообщает телеканал ABS-CBN.

По словам главы местной структуры по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Лито Кастро, 17 января всем проживающим на расстоянии в 14 км от вулкана Тааль запретили возвращаться в свои дома.

Также, по данным Кастро, на 17 января свыше 66 тысяч человек были из-за извержения вулкана размещены в 283 эвакуационных центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января вулкан Тааль выпустил столб пепла высотою 1 км, из-за чего институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и дал рекомендацию провести полную эвакуацию с территорий, которые прилегают к вулкану.