Ровно, Украина, 17 января 2020, 11:21 — REGNUM В Ровенской области Украины в районе населённого пункта Александрия произошла крупная авария, сообщила 17 января пресс-служба национальной полиции Украины.
В результате травмы получили два человека.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Видимость на данном участке дороги составляет не более 30 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше в результате ДТП погибли два гражданина Украины — братья, жители Ровенской области.
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