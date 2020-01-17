Ровно, Украина, 17 января 2020, 11:21 — REGNUM В Ровенской области Украины в районе населённого пункта Александрия произошла крупная авария, сообщила 17 января пресс-служба национальной полиции Украины.

«Из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств», — сказано в сообщении.

В результате травмы получили два человека.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Видимость на данном участке дороги составляет не более 30 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше в результате ДТП погибли два гражданина Украины — братья, жители Ровенской области.

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