Уфа, , 11:15 — REGNUM Задолженность по зарплате в размере более 2 миллионов рублей погасило ООО «Бельский судостроительный завод» после вмешательства прокуратуры. Об этом 17 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, завод задолжал своим 125 работниками свыше 2 млн рублей.

Отмечается, что в начале прошлого года предприятие также задержало выплату заработной платы. Тогда директора организации оштрафовали на десять тысяч рублей.

По данному факту директор завода вновь был привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Сообщается, что после внесения представления прокуратурой Башкирии в адрес руководства предприятия просроченная задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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