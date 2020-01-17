Элиста, , 11:04 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов по Целинному и Приютненскому районам УФССП России по Республике Калмыкия возбуждено следственными органами, он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили 17 января в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.

Как считает следствие, в 2018 году начальник отдела приставов «нарушила права и законные интересы потерпевшей, выразившиеся в лишении права последней на пользование имущества, как хранителя, тем самым подорвав авторитет и доверие граждан к органу государственной власти».

Подробности дела не разглашаются. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления, ведут сбор доказательств.