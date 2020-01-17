Абуджа, , 11:20 — REGNUM Шесть человек погибли в результате нападения боевиков на трассе Кадуна — Зария в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных властей.

В соответствии с заявлением, в ходе нападения боевики ранили пятерых человек, среди которых — местный эмир северо-восточного штата Йобе Потискум, а также похитили других жертв трагедии. В полиции не назвали точное число похищенных, однако сообщили, что работают над спасением пленников и проводят расследование по факту инцидента.

По информации журналистов телерадиокомпании, жертвами нападений боевиков на трассе Кадуна — Зария чаще всего становятся путешественники и местные состоятельные люди, которых похищают ради выкупа.

По предварительной версии следствия, последнее нападение было нацелено на кортеж местного традиционного правителя эмира Потоскума, припаркованный вдоль главной дороги между Кадуной и Зарией. Как сообщают журналисты, перед похищением людей боевики открыли беспорядочную стрельбу.

По словам очевидцев, среди погибших — четверо членов конвоя эмира Потискума. Сам эмир был ранен и доставлен в больницу, сообщили в полиции.