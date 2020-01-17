Горно-Алтайск, , 11:00 — REGNUM Жители Республики Алтай продолжают страдать от нападения собак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, в 2019 году 618 человек пострадали от укусов, из них почти половина — дети до 14 лет.

«Ситуация осложняется тем, что в минувшем году в регионе зарегистрировано четыре случая бешенства у животных на территориях Чойского, Шебалинского и Чемальского районов Республики Алтай. Заболевание зафиксировано у трёх собак и одной лисы», — отметили в управлении.

Чтобы исключить нападения своих питомцев на людей, жителям Горно-Алтайска рекомендовано выгуливать собак на специальной огороженной площадке. Однако она находится, по словам специалистов, «безнадёжно далеко от центра города», поэтому не пользуется большой популярностью у владельцев животных.

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