Томск, 17 января 2020, 10:56 — REGNUM На 148 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области 17 января произошло смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По предварительной информации, столкнулись встречные автомобили Toyota. Два человека погибли, двое доставлены в медучреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Как сообщало ИА REGNUM, массовое ДТП произошло 17 января под Адыгейском.
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