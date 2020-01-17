Великий Новгород, , 10:54 — REGNUM У задержанных жителей Великого Новгорода, подозреваемых в незаконной организации азартных игр, в ходе обысков обнаружены боевые гранаты, огнестрельное оружие и патроны к нему. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Также в ходе обысков изъято игровое оборудование.

«По версии следствия, подозреваемые организовали проведение азартных игр с использованием интернета на территории Великого Новгорода и Новгородской области. К преступной деятельности организованной группы были привлечены жители Новгородской области, которые, выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», — сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.171.2 УК РФ в отношении 15 человек. Задержаны 13 из них.

Извлечённый от преступной деятельности доход правоохранители оценили в сумму более 143 млн рублей.

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